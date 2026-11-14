"Настав наш час": Туск відреагував на участь Європи в переговорах щодо України

Європу на переговорах щодо завершення війни Росії проти України представлятимуть п'ять країн у форматі E5 та європейські інституції. До групи увійдуть Польща, Франція, Німеччина, Велика Британія та Італія.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав таке рішення та наголосив, що Європа не повинна погоджуватися на поступки Кремлю.

Туск окреслив позицію Європи

Він зазначив, що представники цих країн виступатимуть від імені Європи на переговорах із Росією, Україною та США.

П'ять європейських країн: Франція, Італія, Польща, Німеччина та Велика Британія (E5), а також європейські інституції братимуть участь від імені Європи у переговорах із Росією, Україною та США. На кону – мир в Україні та безпека Польщі й усієї Європи. Настав наш час,

– написав польський прем'єр.

За словами Туска, ідею створення формату E5 підтримали учасники саміту в Дубліні.

Польща відіграватиме ключову роль,

– заявив глава польського уряду.

Польський прем'єр наголосив, що питання європейської та української безпеки не можна вирішувати без участі Варшави. Позицію Польщі підтримали Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, країни Балтії, Скандинавії та Греція.

Водночас Туск заявив, що Європа не повинна погоджуватися на умови Росії щодо зміни архітектури безпеки на континенті.

Про перегляд архітектури безпеки в Європі не може бути й мови. Ми маємо говорити про справедливий мир для України, але ми, безумовно, не погодимося на зміни, вигідні Росії,

– наголосив він.

Нагадаємо, Росія не висуватиме умов щодо складу можливої європейської переговорної групи в межах врегулювання війни проти України. Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, Москва не може і не хоче визначати, хто саме представлятиме Європу на переговорах.

Водночас він зазначив, що Росії було б краще поспілкуватися з європейцями. Так Москва нібито могла б зрозуміти, наскільки позиція Європи здатна сприяти мирному процесу.