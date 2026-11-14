"Настало наше время": Туск отреагировал на участие Европы в переговорах по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск приветствовал такое решение и подчеркнул, что Европа не должна идти на уступки Кремлю.

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Туск обозначил позицию Европы

Он отметил, что представители этих стран будут выступать от имени Европы на переговорах с Россией, Украиной и США.

Пять европейских стран: Франция, Италия, Польша, Германия и Великобритания (E5), а также европейские институты будут участвовать от имени Европы в переговорах с Россией, Украиной и США. На кону – мир в Украине и безопасность Польши и всей Европы. Настало наше время– написал польский премьер.

По словам Туска, идею создания формата E5 поддержали участники саммита в Дублине.

Польша будет играть ключевую роль– заявил глава польского правительства.

Польский премьер подчеркнул, что вопросы европейской и украинской безопасности нельзя решать без участия Варшавы. Позицию Польши поддержали Великобритания, Германия, Франция, Италия, страны Балтии, Скандинавии и Греция.

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В то же время Туск заявил, что Европа не должна соглашаться на условия России относительно изменения архитектуры безопасности на континенте.

О пересмотре архитектуры безопасности в Европе не может быть и речи. Мы должны говорить о справедливом мире для Украины, но мы, безусловно, не согласимся на изменения, выгодные России– подчеркнул он.

Напомним, Россия не будет выдвигать условий относительно состава возможной европейской переговорной группы в рамках урегулирования войны против Украины. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Москва не может и не хочет определять, кто именно будет представлять Европу на переговорах.

В то же время он отметил, что России было бы лучше пообщаться с европейцами. Так Москва якобы могла бы понять, насколько позиция Европы способна способствовать мирному процессу.