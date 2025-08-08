Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Росія не просила Білорусь про пряму допомогу у війні проти України.

Причиною цьому стали "побоювання вторгнення НАТО". Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Time Саймону Шустеру, передає 24 Канал.

Дивіться також Келлог шокував Лукашенка жорсткою позицією під час візиту до Мінська, – Time

Як це пояснив Лукашенко?

Самопроголошений президент заявив, що якби його країна втягнулася у війну, то це мало б зовсім інші політичні та військові наслідки. За його словами, Москва розуміє, які проблеми виникли б у Білорусі у разі відкритого втручання.

"Росія розуміє, що нам буде складно утримати цей кордон, враховуючи, що не тільки українці будуть воювати проти нас. Це буде приводом для введення в Україну натівських військ", – заявив Олександр Лукашенко в інтерв'ю.

Білоруський диктатор переконує, що якби події розвивалися відповідним чином, то під виглядом найманців в Україну прибули б люди у величезній кількості, зокрема, серед них нібито були б німці, французи, англійці, а також інші.

І нам доведеться тут вести війну проти вже натівських військ. Ми ж це прекрасно розуміємо. Далі. Ракетами будуть молотити по Білорусі. Це ж зовсім поруч. Ми ж це розуміємо. І росіяни це розуміють,

– каже він.

Лукашенко розповів про візит на той момент ще чинного керівника ЦРУ Вільяма Бернса, якому він теж запевнив, що Білорусь не має наміру воювати чи перетинати кордон, але визнав, що допомагатиме Росії у війні проти України.

До слова, Саймон Шустер записав інтерв'ю з Олександром Лукашенком після настирливих запрошень від білоруських чиновників.