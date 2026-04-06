Ізраїль вкотре атакував найбільший нафтохімічний комплекс Ірану
- Ізраїль завдав удару по найбільшому нафтохімічному комплексу Ірану, що призвело до блекауту в Асалує.
- Міністр оборони Ізраїлю назвав це серйозним економічним ударом по Тегерану, хоча сама компанія Pars нібито не постраждала.
Міністерство оборони Ізраїлю заявило про удар по найбільшому нафтохімічному комплексу Ірану. У місті Асалує лунали вибухи, після яких зникло електропостачання на інших об'єктах.
Про це повідомив Reuters.
Що відомо про новий удар по Ірану?
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про серйозний економічний удар по Тегерану, коментуючи атаку по найбільшому нафтохімічному комплексу в Ірані.
Іранське агентство Fars повідомило, що на території комплексу South Pars пролунала низка вибухів.
Зокрема, за даними іранського Tasnim, під ударом були підприємства, які забезпечують район водою, електроенергією та киснем. Проте запевнили, що сама нафтохімічна компанія Pars не постраждала.
Внаслідок атаки стався блекаут на всіх інших нафтохімічних підприємствах в Асалує.
Попередній удар по місту
Видання нагадало, що ця атака – черговий епізод ударів на енергетичну інфраструктуру Ірану. Так в середині березня 2026 року вже було атаковане величезне газове родовище South Pars і пов'язані об'єкти в тому ж регіоні.
Той удар по ключовому джерелу енергії іранців спровокував атаки Тегерана по Близькому Сходу та спричинило зростання цін на газ у світі.