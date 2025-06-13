Трамп зробив заяву на тлі початку масштабної операції Ізраїлю проти Ірану

Уночі 13 червня Ізраїль атакував ядерну інфраструктуру Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив, що знав про плани Тель-Авіва заздалегідь.

Бомбардування Ірану не стало несподіванкою для американського лідера. Про це він сказав у коментарі головному політичному ведучому Fox News Брету Байєру, передає 24 Канал.

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Що відомо

Трамп наголосив, що був поінформований про наміри Ізраїлю завдати ударів по Ірану ще до їх початку.

Іран не може мати ядерної бомби, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Подивимося. Деякі представники керівництва (Ірану – 24 Канал) точно не повернуться,

– сказав політик.

Довідка: Ймовірно, говорячи про те, що "деякі представники керівництва" не повернуться за стіл переговорів, Трамп мав на увазі, що під час ударів Ізраїлю по Ірану була ліквідована низка високопосадовців, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської Революції Хоссейн Саламі.

Останніми днями Трамп кілька разів спілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Адміністрація Трампа також зв'язалася щонайменше з одним ключовим союзником у регіоні, щоб повідомити про майбутній удар, наголосивши при цьому, що США не брали участі в операції.

Трамп стежить за можливими діями у відповідь, і Центральне командування Збройних сил США перебуває в стані підвищеної бойової готовності. Він зазначив, що США готові захищати як себе, так і Ізраїль у разі іранської відповіді.

Трамп також висловив сподівання, що Іран повернеться до переговорів.

До слова, раніше президент США запропонував Ірану нову ядерну угоду для запобігання розробці атомної зброї, але аятола Алі Хаменеї відкинув цю пропозицію. Тоді Трамп дав Ірану два місяці на укладання нової ядерної угоди, погрожуючи наслідками у разі відмови. 13 червня виповнився рівно 61 день з дня трампівської пропозиції аятолі.