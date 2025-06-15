Трамп заперечив причетність США до ударів по Ірану

Уночі неділі, 15 червня, Іран та Ізраїль продовжили обстрілювати один одного, в обох країнах лунали вибухи. Зрештою, Дональд Трамп заперечив американську причетність до атаки по Ірану.

Про це американський президент написав у соцмережі Truth Social, передає 24 Канал. Він також застеріг Тегеран від нападу на США.

Дивіться також Ще одна велика війна на Близькому Сході: як Іран відповість Ізраїлю та чи долучаться США

Що заявив Трамп

Загострення відносин на Близькому сході відбулося вночі п'ятниці, 13 червня. Відтоді країни активно атакують одна одну.

За словами Трампа, аби покласти край цьому "кривавому конфлікту", між сторонами можна "легко укласти угоду". Окрім того, США не причетні до ударів по Ірану цієї ночі.

Якщо Іран нападе на нас у будь-який спосіб, у будь-якій формі, уся сила і міць Збройних сил США впаде на вас на небачених раніше рівнях,

– застеріг американський президент.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, Іран уже двічі нібито намагався вбити Трампа. У день народження американського президента, 14 червня, політик нагадав про бомбардування американських посольств, убивство 241 морського піхотинця в Бейруті, теракти з саморобними вибуховими пристроями в Іраку та Афганістані. "Вони (Іран – 24 Канал) спалюють американський прапор, вони нескінченно скандують: смерть Америці", – додав Нетаньягу.