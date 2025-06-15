Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social, передает 24 Канал. Он также предостерег Тегеран от нападения на США.

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Что заявил Трамп

Обострение отношений на Ближнем Востоке произошло ночью пятницы, 13 июня. С тех пор страны активно атакуют друг друга.

По словам Трампа, чтобы положить конец этому "кровавому конфликту", между сторонами можно "легко заключить соглашение". Кроме того, США не причастны к ударам по Ирану этой ночью.

Если Иран нападет на нас любым способом, в любой форме, вся сила и мощь Вооруженных сил США обрушится на вас на невиданных ранее уровнях,

– предостерег американский президент.

Напомним, по словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, Иран уже дважды якобы пытался убить Трампа. В день рождения американского президента, 14 июня, политик напомнил о бомбардировках американских посольств, убийстве 241 морского пехотинца в Бейруте, терактах с самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. "Они (Иран – 24 Канал) сжигают американский флаг, они бесконечно скандируют: смерть Америке", – добавил Нетаньяху.