Спершу не помітили: МАГАТЕ визнало пошкодження іранського ядерного об'єкту в Хондабі

У ніч проти 19 червня Ізраїль завдав ударів по Ірану, спрямованих на військові і ядерні об'єкти, включно з підприємствами, що займаються виробництвом озброєння. Зокрема, під атакою опинився реактор у Хондабі.

19 червня МАГАТЕ підтвердило ураження дослідницького реактора на важкій воді в Хондабі, що перебуває на стадії будівництва. Там уточнили, що він не працював і не містив ядерного матеріалу. Тоді агентство заявило, що на об'єкті не було жодних пошкоджень, передає 24 Канал.

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Пошкоджено ядерний реактор у Хондабі

Оновлену інформацію агентство оприлюднило у соцмережі Х у п'ятницю, 20 червня.

Як зазначалося в повідомленні за вчора, хоча спочатку пошкодження на об'єкті з виробництва важкої води у Хондабі не були виявлені, згодом Агентство дійшло висновку, що ключові будівлі на цьому об'єкті були пошкоджені, зокрема установка для дистиляції,

– йдеться у заяві.

До слова, Білий дім спростував інформацію The Guardian про можливість використання ядерної зброї проти Ірану через неефективність протибункерних бомб. The Guardian, з посиланням на джерела, стверджував, що лише тактична ядерна зброя може знищити об'єкт у Фордо, але Білий дім заперечує ці твердження. Американські військові впевнені в ефективності протибункерних бомб. Але, з усім тим, не відкидають жоден із варіантів зброї з розгляду щодо удару.