19 июня МАГАТЭ подтвердило поражение исследовательского реактора на тяжелой воде в Хондабе, находящегося на стадии строительства. Там уточнили, что он не работал и не содержал ядерного материала. Тогда агентство заявило, что на объекте не было никаких повреждений, передает 24 Канал.

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Поврежден ядерный реактор в Хондабе

Обновленную информацию агентство обнародовало в соцсети Х в пятницу, 20 июня.

Как отмечалось в сообщении за вчера, хотя сначала повреждения на объекте по производству тяжелой воды в Хондабе не были обнаружены, впоследствии Агентство пришло к выводу, что ключевые здания на этом объекте были повреждены, в частности установка для дистилляции,

– говорится в заявлении.

К слову, Белый дом опроверг информацию The Guardian о возможности использования ядерного оружия против Ирана из-за неэффективности противобункерных бомб. The Guardian, со ссылкой на источники, утверждал, что только тактическое ядерное оружие может уничтожить объект в Фордо, но Белый дом отрицает эти утверждения. Американские военные уверены в эффективности противобункерных бомб. Но, со всем тем, не отвергают ни один из вариантов оружия из рассмотрения по удару.