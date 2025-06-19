Сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ.

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Что известно о повреждении реактора в Хондабе

В МАГАТЭ сообщили, что в Иране пострадал тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе.

МАГАТЭ располагает информацией, что пострадал тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе (бывший Арак), который находился на стадии строительства,

– говорится в сообщении.

В международном агентстве отметили, что он не работал и не содержал ядерных материалов, поэтому обошлось без радиологических последствий.

"Сейчас МАГАТЭ не имеет информации, которая бы указывала на то, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе подвергся удару", – подчеркнули в МАГАТЭ.

Напомним, что ранее МАГАТЭ провели анализ спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после атак Израиля по Ирану 13 июня. На них было выявило дополнительные элементы, которые указывают на прямые атаки по подземным цехам обогащения урана на ядерном объекте в Натанзе.