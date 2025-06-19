Повідомляє 24 Канал з посиланням на МАГАТЕ.

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Що відомо про пошкодження реактора в Хондабі

В МАГАТЕ повідомили, що в Ірані постраждав важководний дослідницький реактор в Хондабі.

МАГАТЕ має інформацію, що постраждав важководний дослідницький реактор в Хондабі (колишній Арак), який перебував на стадії будівництва,

– йдеться у повідомленні.

У міжнародному агентстві зазначили, що він не працював і не містив ядерних матеріалів, тому минулося без радіологічних наслідків.

"Наразі МАГАТЕ не має інформації, яка б вказувала на те, що завод з виробництва важкої води в Хондабі зазнав удару", – підкреслили у МАГАТЕ.

Нагадаємо, що раніше МАГАТЕ провели аналіз супутникових знімків високої роздільної здатності, зібраних після атак Ізраїлю по Ірану 13 червня. На них було виявило додаткові елементи, які вказують на прямі атаки по підземних цехах збагачення урану на ядерному об'єкті в Натанзі.