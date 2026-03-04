Ізраїль знищив підземний ядерний об'єкт Ірану: для чого його таємно використовували

Армія оборони Ізраїлю повідомила про точковий удар по таємному підземному комплексу "Мінзадехеї" на околиці Тегерана. За даними ізраїльської сторони, на об'єкті іранські вчені працювали над технологіями створення ядерної зброї.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на представника ЦАХАЛ бригадного генерала Ефі Дефріна.

Дивіться також ОАЕ розглядають можливість військових дій проти Ірану, – Axios

Що відомо про знищення об'єкта?

Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по підземному комплексу "Мінзадехеї", розташованому на околиці Тегерана.

За словами Дефріна, об'єкт був частково вкопаний у землю для захисту від авіаударів та використовувався як секретна база для розвитку технологій, необхідних для створення ядерних боєголовок. У ЦАХАЛ стверджують, що група іранських учених продовжувала там роботу в межах військової складової ядерної програми.

Ізраїльська сторона заявляє, що розвідка тривалий час відстежувала переміщення іранських фахівців, пов'язаних із ядерними дослідженнями. Це дозволило встановити їхнє нове місце роботи та завдати удару з високою точністю.

В Армії оборони Ізраїлю також наголосили, що після так званої "12-денної війни" в червні 2025 року, коли іранська ядерна інфраструктура вже зазнала суттєвих атак, Тегеран нібито не припинив реалізацію своєї військової ядерної програми.

Наразі офіційно Іран не коментує удари по комплексу, де займалися розробленням ядерної зброї.

Що відомо про ураження інший ядерних об'єктів в Ірані?