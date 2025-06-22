Іран міг вивезти більшість збагаченого урану з об'єкта в Фордо ще перед ударом США, – ЗМІ

Сполучені Штати 22 червня завдали удару по ядерних об'єктах в Ірані. Однак країна могла вивезти більшість високозбагаченого урану з об'єкта Фордо перед атакою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на іранські ЗМІ.

Читайте також Удари США по ядерних об'єктах Ірану: Білий дім показав, як і де Трамп стежив за операцією

Чи дійсно Іран вивіз збагачений уран

Як повідомляють іранські високопоставлені джерела, перед ударом США більшу частину високозбагаченого урану нібито вивезли з підземного ядерного об'єкта у Фордо.

Окрім цього, за наявною інформацією, кількість персоналу на цьому об'єкті начебто також скоротили до мінімуму – ймовірно, як запобіжний захід напередодні атаки.

Довідка. Об'єкт у Фордо – це підземний ядерний комплекс поблизу іранського міста Кум, збудований на великій глибині для захисту від можливих повітряних ударів. Його використовують для збагачення урану та називають найсекретнішим ядерним об'єктом Ірану.

Нагадаємо, в ніч на 22 червня президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку на ядерні об'єкти в Ірані. За його словами, американські літаки вразили три об'єкти, зокрема Фордо, Натанз та Ісфахан.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у відповідь на атаку заявив, що країна залишає за собою всі можливості для захисту свого суверенітету, інтересів та народу. Також, за його словами, атака США матиме "довгострокові наслідки".