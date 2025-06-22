Іран міг вивезти більшість збагаченого урану з об'єкта в Фордо ще перед ударом США, – ЗМІ
- Іран міг вивезти більшість високозбагаченого урану з об'єкта Фордо перед ударом Сполучених Штатів вночі 22 червня.
- Джерела також повідомляють, що кількість персоналу на об'єкті Фордо була скорочена до мінімуму як запобіжний захід.
Сполучені Штати 22 червня завдали удару по ядерних об'єктах в Ірані. Однак країна могла вивезти більшість високозбагаченого урану з об'єкта Фордо перед атакою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на іранські ЗМІ.
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Чи дійсно Іран вивіз збагачений уран
Як повідомляють іранські високопоставлені джерела, перед ударом США більшу частину високозбагаченого урану нібито вивезли з підземного ядерного об'єкта у Фордо.
Окрім цього, за наявною інформацією, кількість персоналу на цьому об'єкті начебто також скоротили до мінімуму – ймовірно, як запобіжний захід напередодні атаки.
Довідка. Об'єкт у Фордо – це підземний ядерний комплекс поблизу іранського міста Кум, збудований на великій глибині для захисту від можливих повітряних ударів. Його використовують для збагачення урану та називають найсекретнішим ядерним об'єктом Ірану.
Нагадаємо, в ніч на 22 червня президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку на ядерні об'єкти в Ірані. За його словами, американські літаки вразили три об'єкти, зокрема Фордо, Натанз та Ісфахан.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у відповідь на атаку заявив, що країна залишає за собою всі можливості для захисту свого суверенітету, інтересів та народу. Також, за його словами, атака США матиме "довгострокові наслідки".