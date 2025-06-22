В Ірані кажуть, що вивезли ядерні об'єкти до удару США і не збираються зупиняти свою програму

Організація з атомної енергії Ірану пригрозила, що продовжить свою ядерну програму, попри удари Сполучених Штатів. Іранці також нібито вивезли ядерні об'єкти до американського обстрілу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tehran Times.

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Що кажуть в Ірані про американські удари по ядерних об'єктах

В Організації з атомної енергії Ірану заявили, що після "жорстоких атак сіоністського ворога протягом останніх кількох днів", мовиться про Ізраїль, 22 червня на світанку ядерні об'єкти країни у Фордо, Натанзі та Ісфахані були атаковані "ворогами ісламського Ірану", тобто Сполученими Штатами.

Іранці заявили, що цей удар є жорстоким актом, що суперечить міжнародному праву, особливо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Ця дія, що суперечить міжнародному праву, на жаль, була здійснена в тіні байдужості та навіть за співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії,

– цинічно сказали в організації.

У заяві також ідеться, що США, в особі президента Трампа, взяла на себе відповідальність за напад на вищезгадані об'єкти, які перебувають під постійним наглядом МАГАТЕ на основі Угоди про гарантії та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Очікується, що міжнародна спільнота засудить беззаконня, засноване на правилах джунглів, і підтримає Іран у досягненні його законних прав", – сказали іранські представники.

Організація з атомної енергії Ірану також запевнила іранський народ, що, попри "злісні змови його ворогів", зусиллями тисяч його революційних та цілеспрямованих вчених та експертів не дозволять зупинити шлях розвитку ядерної промисловості.

Окрім того, кореспондент Перської служби BBC Гонче Хабібіазад пише, що Іран нібито вивіз усі критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів ще до того, як по них було завдано ударів з боку США.

Абедіні також заявив, що Іран "не зазнав серйозних втрат, оскільки матеріали вже були вивезені".

Водночас верховний лідер Ірану Алі Хаменеї сказав, що "вихід США на поле бою завдасть їм непоправної шкоди". Як пишуть іранські ЗМІ, аятола очікує, що американці "зазнають більш серйозних втрат, ніж ті, які були в минулому".

До слова, Дональд Трамп вночі 22 червня заявив, що США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані – Фордо, Натанз та Ісфахан. Американський лідер також казав, що один із головних об'єктів Ірану у Фордо "більше не існує".