У Фордо зруйновано збагачувальну установку, Іран визнав пошкодження на ядерних об'єктах

В Ірані визнали, що удари США та Ізраїлю пошкодили їхні ядерні об'єкти. А в Ізраїлі стверджують, що у Фордо виведена з ладу установка зі збагачення урану.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN і IAEC.

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Які руйнування в Фордо після атак Ізраїлю та США

Ізраїльська комісія з атомної енергії (IAEC) вважає, що Іран не зможе розробляти ядерну зброю ще багато років, якщо не матиме доступу до ядерних матеріалів.

Руйнівна атака США на Фордо знищила критично важливу інфраструктуру об'єкта і вивела з ладу збагачувальний комплекс. Ми вважаємо, що атаки США на ядерні об'єкти Ірану у поєднанні ізраїльськими операціями на інші компоненти військової ядерної програми Ірану на багато років відкинули його здатність розробляти ядерну зброю. Це досягнення буде збережено, якщо Ірану буде відмовлено у доступі до ядерних матеріалів,

– мовиться в документі.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї визнав: ядерні установки країну серйозно пошкоджені після атак з боку Ізраїлю та США.

"Наші ядерні установки були серйозно пошкоджені, це точно, тому що вони неодноразово піддавалися атакам з боку ізраїльських і американських агресорів", – сказав він.

Це важлива заява, оскільки раніше в Ірані применшували масштаби шкоди.

Організація з атомної енергії країни ще оцінює стан ядерних об'єктів Ірану. МАГАТЕ підтвердило серйозну шкоду кільком ядерним об'єктам Ірану.

"Багаї повідомив "Аль-Джазірі", що іранський парламент проголосував за призупинення співпраці з МАГАТЕ, але не схвалив призупинення членства Ірану в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) – угоді, покликаній контролювати і запобігати глобальному розповсюдженню ядерної зброї, а також сприяти мирному використанню ядерних технологій", – додали в ЗМІ.

Цікаво, що раніше Трамп заявив, буцімто ядерні об'єкти Ірану повністю знищені. Пізніше в ЗМІ повідомили, що Фордо не зазнав серйозних пошкоджень.