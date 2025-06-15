Ізраїль ліквідував головного радника верховного лідера Ірану Хаменеї

Унаслідок ізраїльських ударів загинув один з головних радників верховного лідера Ірану Хаменеї – Алі Шамхані. Під час удару чоловік перебував у своєму будинку.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Що відомо про ліквідацію Шамхані

У Fox News розповіли деталі ліквідації Алі Шамхані. Він – колишній секретар Вищої ради національної безпеки Ірану та один з головних радників верховного лідера Алі Хаменеї.

Шамхані протягом десятиліть обіймав ключові військові посади в Ірані, починаючи з командувача Сухопутними військами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР),

– розповіли журналісти.

Він загинув унаслідок атаки Військово-повітряних сил Армії оборони Ізраїлю. Шамхані під час обстрілу перебував у власному будинку в Тегерані.

Раніше повідомляли про загибель посадовця. "Шамхані був висхідною зіркою іранської дипломатії та добре відомим у дипломатичних колах Вашингтона та Європи. Але його раптово замінили в середині 2023 року, і аналітики припускали, що на той час Хаменеї міг вважати його занадто амбітним", – писали в CNN.