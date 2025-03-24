Журналіст випадково опинився в секретному чаті Трампа, де обговорювались удари по Ємену

Журналіст Джеффрі Голдберг випадково став свідком секретних обговорень адміністрації Трампа про військові удари по Ємену. Його додали до закритого чату в месенджері Signal.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на видання The Atlantic. За словами Голдберга, 11 березня він отримав запит від користувача на ім'я Майкл Волц, тезки радника Трампа з нацбезпеки.

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Журналіст випадково опинився в секретному чаті Трампа

Прийнявши запит, він потрапив до групи "Houthi PC small group", де обговорювались подробиці майбутнього удару американських військ по Ємену, що мав відбутися 15 березня.

У чаті перебувало лише 18 осіб, серед яких були акаунти високопосадовців, зокрема міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо, керівник Національної розвідки Тульса Габбард та директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Подальше листування виявило деталі планування операції, що підтвердило автентичність чату.

Речник Ради національної безпеки США Браян Г'юз підтвердив, що адміністрація вивчає обставини, за яких Голдберг опинився в чаті.

Юристи The Atlantic зазначили, що дії Волца можуть бути порушенням законодавства США щодо обробки даних про національну безпеку, а також наголосили на порушенні федерального закону через використання режиму самознищення повідомлень у чаті.