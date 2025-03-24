У понеділок, 24 березня, Трамп розповів, що США ведуть переговори з Україною щодо можливого придбання американськими компаніями українських електростанцій, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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США хочуть купити українські електростанції

Раніше президент Зеленський повідомляв, що обговорював з Трампом відновлення Запорізької АЕС. За його словами, деокупації станції недостатньо — необхідно відновити інфраструктуру, водозабезпечення та забезпечити технічний персонал, щоб за півтора-два роки станція змогла генерувати електроенергію та приносити прибуток.

Зеленський також зазначив, що коли Трамп запитав, чи можуть США взяти участь у відновленні станції, він відповів, що у неї можна інвестувати кошти.

До слова, у понеділок американський лідер анонсував підписання угоди про корисні копалини найближчим часом.