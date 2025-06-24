Розвідка США не впевнена в цілковитій успішності ударів по Ірану: у Білому домі обурені

Аналіз американської військової розвідки засвідчив, що удари США по ядерних об'єктах Ірану, здійснені на вихідних, призвели лише до тимчасового затримання розвитку ядерної програми Тегерана. Це суперечить заявам Трампа та Гегсета про повну ліквідацію ядерних амбіцій Ірану.

У Білому домі заперечують це та повторюють тези про повне знищення ядерних амбіцій Ірану, а сумніви у цьому списують на дискредитацію президента Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Іранська ядерна програма, ймовірно, далеко не знищена

Агентство Reuters отримало інформацію від 3 джерел, які ознайомлені зі звітом розвідки США. За їх даними, аналіз підготувало Управління оборонної розвідки США (DIA) – головна розвідувальна структура Пентагону – та одне з 18 розвідувальних агентств США

Згідно з оцінкою, удари могли відтермінувати програму на кілька місяців, але не призвели до її повного знищення.

Ця оцінка суперечить риториці адміністрації Трампа, який заявляв, що цілі в Ірані були "повністю знищені", а міністр оборони Піт Хегсет заявив про "ліквідацію" ядерних амбіцій Тегерана. Однак на засіданні Радбезу ООН американська сторона вже пом’якшила формулювання, зазначивши, що програма "була послаблена".

У Білому домі відкинули сумніви в ефективності операції. Речниця адміністрації Кароліна Лівітт назвала звіт "абсолютно помилковим", наголосивши.

Усім відомо, що відбувається, коли ви скидаєте 14 бомб вагою 30 000 фунтів ідеально на цілі: повне знищення,

– сказала вона.

Очікується, що оцінка збитків на ядерних об'єктах Фордо, Ісфахан та Натанзі буде складним завданням, і DIA не є єдиним агентством, якому доручено це завдання. Одне джерело повідомило, що оцінка не була загальноприйнятою та викликала значні розбіжності. Одне з джерел сказало, що США зараз достеменно не знать наслідків своїх ударів. Однак, початкова оцінка вказувала на те, що удари, можливо, були не такими вже й успішними.

Пентагон заперечує припущення про незначні результати ударів по Ірану.

Виходячи з усього, що ми бачили – а я бачив усе – наша бомбардувальна кампанія знищила здатність Ірану створювати ядерну зброю. Наші масивні бомби влучили точно в потрібне місце в кожній цілі — і спрацювали ідеально. Вплив цих бомб похований під горою руїн в Ірані; тому кожен, хто каже, що бомби не були руйнівними, просто намагається підірвати авторитет президента та успішну місію,

– сказав Гегсет у заяві, наданій Reuters.

Тут все ж варто зазначити, що початкові оцінки можуть змінюватися, коли з'являється більше інформації, і нерідко думки різних розвідувальних служб США розходяться.

На цьому тлі представники Демократичної партії вимагають прозорості. Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що не бачив жодних доказів того, що ядерна програма Ірану була ліквідована. Заплановані секретні брифінги в Конгресі на цю тему у вівторок скасували.