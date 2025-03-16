Трамп особисто спостерігав за ударами США по Ємену
- Дональд Трамп спостерігав, як США завдають ударів по Ємену.
- У Білому домі заявили, що президент вживає заходів для захисту судноплавних активів і стримування терористичних загроз.
Напередодні США завдали широкомасштабних ударів по Ємену. Дональд Трамп спостерігав за атаками на десятки об'єктів хуситів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.
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Трамп стежив за ударами по Ємену
У Білому домі показали фото президента, держсекретаря й радника з нацбезпеки. Заявили, що Трамп вживає заходів проти хуситів, аби захистити американські судноплавні активи й стримати терористичні загрози.
Трамп спостерігав за ударами по Ємену / Фото Білого дому
Також у Білому домі наголосили, що занадто довго американські економічні й національні загрози були під загрозою з боку хуситів. Водночас додали, але "не за цього президента".
США завдали ударів по Ємену: дивіться відео
Додамо, ЗМІ повідомляли, що Трамп схвалив план щодо атаки на Ємен 14 березня після серії зустрічей зі своїми радниками.
Атака на Ємен: дивіться відео