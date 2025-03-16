Трамп особисто спостерігав за ударами США по Ємену

Напередодні США завдали широкомасштабних ударів по Ємену. Дональд Трамп спостерігав за атаками на десятки об'єктів хуситів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Трамп стежив за ударами по Ємену

У Білому домі показали фото президента, держсекретаря й радника з нацбезпеки. Заявили, що Трамп вживає заходів проти хуситів, аби захистити американські судноплавні активи й стримати терористичні загрози.

Трамп спостерігав за ударами по Ємену / Фото Білого дому

Також у Білому домі наголосили, що занадто довго американські економічні й національні загрози були під загрозою з боку хуситів. Водночас додали, але "не за цього президента".

США завдали ударів по Ємену: дивіться відео

Додамо, ЗМІ повідомляли, що Трамп схвалив план щодо атаки на Ємен 14 березня після серії зустрічей зі своїми радниками.

Атака на Ємен: дивіться відео