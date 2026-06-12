Шанси високі: Трамп назвав терміни можливого підписання мирної угоди з Іраном

Документ про врегулювання війни між Сполученими Штатами та Іраном може бути підписаний вже найближчим часом за участі віцепрезидента Джей Ді Венса.

Про це повідомляють Clash Report та CNN.

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Коли США та Іран можуть підписати мир?

Дональд Трамп повідомив, що підготовка документів перебуває на завершальному етапі, тому відповідна угода може бути підписана вже найближчим часом, а її укладення, ймовірно, відбудеться за участі Джей Ді Венса.

Можливо, підписання угоди відбудеться на вихідних у Європі. Я не зможу там бути, але Джей Ді Венс буде,

– сказав він.

Крім вищезгаданого, американський президент повідомив, що поспілкувався з низкою лідерів, зокрема з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та керівниками країн Перської затоки. Утім, деталі розмов невідомі.

Своєю чергою іранське агентство Fars повідомляло, що після погодження Сполученими Штатами запропонованого Тегераном тексту угоди шанси на її схвалення вищим керівництвом Ісламської Республіки значно зросли.

Associated Press повідомляє, що впродовж останніх тижнів Дональд Трамп вже щонайменше кілька разів заявляв про наближення до укладення мирної угоди з Іраном, проте подібні розмови ні до чого не призвели.

Попри це, на думку американського президента, цього разу все може бути інакше. Видання констатує, що такий прорив стався після низки погроз ескалації конфлікту шляхом посилених бомбардувань по території Ірану.

Нагадаємо, напередодні ввечері Дональд Трамп написав у Truth Social про скасування рішення стосовно атаки на Іран. Водночас він наголосив, що морська блокада залишатиметься чинною до підписання мирної угоди.