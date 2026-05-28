США та Іран досягли угоди про припинення вогню, – Axios

Американська та іранська сторони досягли угоди стосовно 60-денного меморандуму про взаєморозуміння стосовно продовження припинення вогню між країни та початку переговорів щодо ядерної програми останньої.

Утім, президент Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення з цього приводу. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела серед американських чиновників та співрозмовника з посередників зустрічей.

Дивіться також В Ірані оприлюднили неофіційну версію мирної угоди з США

Яких успіхів досягнули США та Іран?

Видання наголошує, що підписання меморандуму про взаєморозуміння стане найважливішим дипломатичним проривом з початку ескалації, але остаточна угода все одно вимагатиме інтенсивних переговорів у майбутньому.

За словами американських офіційних осіб, умови вищезгаданої угоди були узгоджені ще у вівторок, 26 травня, проте обидві сторони, згідно з оприлюдненою інформацією, досі потребують схвалення вищого керівництва.

За даними джерел, іранська сторона повідомила про наявність необхідних дозволів та готовність підписати домовленість, але Тегеран цього не підтвердив. Водночас Дональда Трампа вже поінформували про деталі угоди.

Видання пише, що американський президент передав посередникам, що йому необхідно щонайменше кілька днів, щоб подумати про це. Раніше вказували, що угода, передбачає, зокрема, розблокування Ормузької протоки.

Подібне відновлення руху через цей морський шлях також передбачатиме відсутність зборів та переслідувань судноплавства у цьому регіоні, а також те, що Іран буде зобов'язаний прибрати всі міни з протоки протягом 30 днів.

До слова, вранці 28 травня CNN повідомило про відновлення атак між США та Іраном, зокрема американські військові завдали удару по наземному командному пункту у прибережному місті Бендер-Аббас біля Ормузької протоки.