Здається, що США ближчі до Путіна, – прем'єр Бельгії закликає ЄС до "угоди" з Росією
- Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер вважає, що Європейський Союз має отримати мандат на прямі переговори з Росією.
- На його думку, без цього мандата Європа може зіткнутися з угодою, нав'язаною США, яка буде невигідною для Євросоюзу.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер вважає, що ЄС не зможе змусити Росію відступити у війні військовим або економічним шляхом. Ба більше, США, на його думку, є більш прихильними до Москви ніж до України.
Тому бельгійський політик закликав надати ЄС мандат на прямі переговори з російською стороною. Про це повідомляє L'Echo.
Яку пропозицію висунула Бельгія?
На його думку, США "не повністю стоять на боці Києва", і іноді, мовляв, здається, що вони є ближчими до Володимира Путіна. Він вважає, що без абсолютної підтримки США Європа не зможе протистояти Росії.
За його словами, економічно "задушити" Москву або ефективно озброїти Україну для перемоги не вдасться. В інтерв'ю бельгійській газеті Барт Де Вевер наголосив, що нинішня політика Вашингтона є неоднозначною.
Оскільки ми не можемо погрожувати Путіну, надсилаючи зброю Україні, і не можемо економічно задушити його без підтримки Сполучених Штатів, залишається лише один метод: укласти угоду,
– сказав він.
Крім вищезгаданого, бельгійський прем'єр наголосив, що якщо Євросоюз не матиме власного мандата на переговори, то американська сторона найімовірніше нав'яже угоду, яка врешті-решт буде "поганою для Європи".
"Без мандата на поїздку до Москви ми не сядемо за стіл переговорів, де американці чинитимуть тиск на Україну, щоб вона прийняла угоду. І я вже зараз можу сказати, що це буде погана угода для нас", – додав політик.
Чому Бельгія займає стриману позицію?
Радник експрем'єра Бельгії Баренд Лейтс пояснював, що країна блокує конфісковані російські активи через юридичні ризики. За його словами, Брюссель не хоче стати єдиною мішенню російських атак у судах.
До цього Барт де Вевер заявляв, що без розподілу ризиків Бельгія блокуватиме це питання, оскільки Росія погрожує жорсткими заходами у відповідь. Він назвав використання коштів Кремля саме "крадіжкою".