Україна готова підписати угоду про корисні копалини в Саудівській Аравії, – AP

Під час зустрічі в Саудівській Аравії Україна може підписати історичну рамкову угоду про рідкісноземельні метали. Це питання планують розглянути на рівні з іншими кроками до миру в Україні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова українських посадовців, яких цитує Associated Press.

Дивіться також Рубіо сподівається, що в Джидді розв'яжуть питання призупинення військової допомоги Україні

Важлива зустріч в Саудівській Аравії

11 березня в Джидді українська делегація на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком проведе переговори з дипломатами Сполучених Штатів. Основною темою буде припинення трирічної війни з Росією. Україна запропонує припинення вогню в небі та на морі, а також звільнення полонених.

Окрім цього українська сторона має на меті підписати зі США угоду щодо доступу до українських надр і мінералів. Ймовірно, на зустрічі порушать і це питання.

Посадовці обговорили заходи зміцнення довіри без додаткових деталей напередодні зустрічі української переговорної групи з держсекретарем США Марко Рубіо в Джидді,

– пише видання.

Саудівська Аравія дійсно може стати майданчиком для підписання угоди. Чи укладуть договір 11 березня – невідомо, але це питання буде на порядку денному.

Якщо переговори підуть за планом, то під час переговорів у Джидді сторони зможуть досягти прогресу в напрямку відновлення обміну інформацією з Україною.

Нагадаємо, на переговорах у вівторок, 11 березня, українську сторону представлятиме Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та кілька інших посадовців. Від США перемовини вестимуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф та радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц.