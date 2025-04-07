Угода з Україною як важіль проти Кремля: у США розкрили план Трампа
- Трамп планував використати українські копалини для економічного тиску на Росію, але угода не відбулася через обурення Києва щодо умов Вашингтона.
- Угоду планували підписати ще у лютому, але скандал зірвав процес; США хочуть право першої пропозиції на проєкти і повернення прибутку до повної окупності.
Трамп хотів використати копалини України як важіль проти Росії. Але домовленість не відбулася та нові умови Вашингтона викликають у Києві обурення.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента в інтерв'ю Такеру Карлсону. За його словами, президент США Дональд Трамп планував укласти масштабну ресурсну угоду з Україною, аби використати її як економічний аргумент для тиску на Кремль.
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Трамп хотів натиснути на Кремль через українські копалини
Угода мала продемонструвати підтримку Києва й, за задумом Трампа, стати стимулом для Росії погодитися на перемовини.
Це не був хижацький контракт у китайському стилі, коли ви віддаєте шахти або порт в обмін на кредит, який усе одно не зможете повернути. Це могло б бути справжнє економічне партнерство,
– пояснив міністр фінансів Скотт Бессент.
За словами міністра, Вашингтон не збирався забирати ресурси – США мали контролювати фінансові потоки, що не влаштувало частину української еліти. Бессент вважає, що угода провалилася через "тих, хто заліз у фінансову скриньку".
Видання Politico повідомляє про зростання занепокоєння у західних столицях: Україна може втратити контроль над ресурсами, якщо США не закріплять за собою пріоритет.
Спершу угоду планували підписати ще у лютому. Але скандал між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом зірвав процес.
- США хочуть право першої пропозиції на всі інфраструктурні та ресурсні проєкти
- Весь прибуток + 4% річних має повертатися Штатам до повної окупності
- Київ має надавати пріоритет на ресурси, доки не поверне мільярди доларів військової допомоги