Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление министра финансов США Скотта Бессента в интервью Такеру Карлсону. По его словам, президент США Дональд Трамп планировал заключить масштабную ресурсную сделку с Украиной, чтобы использовать ее как экономический аргумент для давления на Кремль.

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Трамп хотел надавить на Кремль из-за украинских ископаемых

Соглашение должно было продемонстрировать поддержку Киева и, по замыслу Трампа, стать стимулом для России согласиться на переговоры.

Это не был хищнический контракт в китайском стиле, когда вы отдаете шахты или порт в обмен на кредит, который все равно не сможете вернуть. Это могло бы быть настоящее экономическое партнерство,

– объяснил министр финансов Скотт Бессент.

По словам министра, Вашингтон не собирался забирать ресурсы – США должны были контролировать финансовые потоки, что не устроило часть украинской элиты. Бессент считает, что сделка провалилась из-за "тех, кто залез в финансовую шкатулку".

Издание Politico сообщает о росте беспокойства в западных столицах: Украина может потерять контроль над ресурсами, если США не закрепят за собой приоритет.

Сначала соглашение планировали подписать еще в феврале. Но скандал между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом сорвал процесс.