Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента в інтерв'ю Такеру Карлсону. За його словами, президент США Дональд Трамп планував укласти масштабну ресурсну угоду з Україною, аби використати її як економічний аргумент для тиску на Кремль.

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Трамп хотів натиснути на Кремль через українські копалини

Угода мала продемонструвати підтримку Києва й, за задумом Трампа, стати стимулом для Росії погодитися на перемовини.

Це не був хижацький контракт у китайському стилі, коли ви віддаєте шахти або порт в обмін на кредит, який усе одно не зможете повернути. Це могло б бути справжнє економічне партнерство,

– пояснив міністр фінансів Скотт Бессент.

За словами міністра, Вашингтон не збирався забирати ресурси – США мали контролювати фінансові потоки, що не влаштувало частину української еліти. Бессент вважає, що угода провалилася через "тих, хто заліз у фінансову скриньку".

Видання Politico повідомляє про зростання занепокоєння у західних столицях: Україна може втратити контроль над ресурсами, якщо США не закріплять за собою пріоритет.

Спершу угоду планували підписати ще у лютому. Але скандал між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом зірвав процес.