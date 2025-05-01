Це добре як для України, так і для США, – у Трампa позитивно оцінили угоду про надра

Підписання угоди про коричні копалини є важливою як для США, так і для України. В адміністрації Трампа вважають, що домовленість рухатиме країни до процвітання.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ефір Fox News.

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Україна та США підписали угоду про надра

Україні та США вдалося узгодити всі деталі історичної угоди про інвестиційний фонд відбудови США – Україна та підписати відповідний документ. Контроль над корисними копалинами повністю отримала українська сторона, а сам фонд поділили 50 на 50.

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент зазначив, що підписання угоди було необхідним, а економічне партнерство між країнами потрібне обом сторонам.

Це важлива угода, і в мене є два слова для порядку денного: мир і процвітання. І це рухає як Америку, так і Україну в цьому напрямку,

– прокоментував домовленості Бессент.

Важливо також, що підписана угода потрібна для відновлення витрачених ресурсів на війну в Україні. До США повернуться мільярди доларів. Так про користь від укладання угоди сказав радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц.

Ця угода корисна для американських платників податків, які повертають мільярди доларів, які ми вклали в підтримку України. Це корисно для України... з точки зору її розвитку та реконструкції, і це корисно для її безпеки,

– зазначив Волц.

Додамо, що в ЗМІ проаналізували важливість підписання угоди про надра. Аналітики вважають, що привілейований доступ до українських ресурсів може значно зміцнити прихильність Дональда Трампа до України. А Росія натомість отримала знак, що Сполучені Штати дуже віддані процесу укладання миру.