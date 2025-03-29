Немає шансів, що Україна підпише угоду про копалини в тому вигляді, що хочуть США, – WP

Україна категорично відкидає проєкт угоди щодо корисних копалин. Однак ця пропозиція може бути лише початковою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Дивіться також "Загроза для суверенітету України": усе, що відомо про новий варіант угоди про корисні копалини

Чи може Україна підписати новий варіант угоди про корисні копалини

Один з високопоставлених чиновників розповів виданню, що нинішній варіант угоди виглядає, ніби "Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації".

Також видання з посиланням на українського чиновника повідомляє, що 55-сторінковий проєкт угоди, який підгодовував Вашингтон і опублікували у четвер, 27 березня, у Financial Times, є справжнім.

Чиновник зазначив, що у документі немає згадок про гарантії безпеки. Крім того, він розглядає всю підтримку США, надану Україні під час війни, як борг, що підлягає поверненню з прибутками від угоди.

Також у новий варіант угоди надає США "право першої пропозиції" на всі інвестиції, пов’язані з енергетикою та корисними копалинами, що фактично означає передачу Вашингтону контролю над цими секторами.

За словами високопоставленого чиновника, проєкт викликає занепокоєна в Україні, адже він перекласифікує минулі гранти США як позики, які потрібно повернути.

Український чиновник, знайомий з переговорами, заявив, що новий варіант угоди може бути лише початковим, але він "жахливий для України".

"Немає жодних шансів, що він буде підписаний у такому варіанті. У чому сенс? Вони можуть погодитися на будь-що, враховуючи, що не зможуть реалізувати нічого значущого. Або вони діють зухвало, або ж навмисно починають із максимально жорсткої позиції, щоб потім піти на мінімальні поступки", – резюмував чиновник.