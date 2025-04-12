США хочуть українські ресурси, але переговори зайшли в глухий кут, – Reuters
- США і Україна ведуть напружені переговори про доступ до українських корисних копалин, зокрема рідкоземельних елементів.
- Оновлена пропозиція адміністрації Трампа не містить гарантій безпеки для України і включає вимогу передати під контроль США транзитний газопровід з Росії через Україну до Європи.
США та Україна провели складні переговори щодо доступу Вашингтона до українських корисних копалин. Атмосфера зустрічі була напруженою через нову жорстку пропозицію від адміністрації Дональда Трампа.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Переговори між США та Україною щодо доступу Вашингтона до українських мінеральних ресурсів проходять у вкрай напруженій атмосфері.
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США вимагають доступу до копалин України
Причиною загострення стало оновлення пропозиції від адміністрації Трампа, яке стало більш жорстким у порівнянні з початковим варіантом. За словами джерела, проєкт має "максималістський" характер і був сприйнятий українською стороною з насторогою.
У документі, за даними джерел, США пропонують отримати привілейований доступ до українських копалин, включно з рідкоземельними елементами. Крім того, Київ має погодитися на створення спільного інвестиційного фонду, куди надходитимуть усі доходи від видобутку як державними, так і приватними компаніями.
Водночас запропонована угода не передбачає жодних гарантій безпеки для України – ключового пріоритету президента Володимира Зеленського на тлі триваючої війни з Росією. До того ж в одному з пунктів документа США фактично вимагають передати під контроль своєї державної корпорації Development Finance Corporation транзитний газопровід з Росії через Україну до Європи.
Уряд України вже залучив юридичну компанію Hogan Lovells як зовнішнього радника в цьому процесі.
Президент Зеленський раніше наголосив, що потенційна угода має бути взаємовигідною та сприяти модернізації країни. Очікується, що вже за два тижні, 25 квітня, українська делегація на чолі з прем’єром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком проведе переговори у Вашингтоні під час зустрічей МВФ і Світового банку.