Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Переговоры между США и Украиной относительно доступа Вашингтона к украинским минеральным ресурсам проходят в крайне напряженной атмосфере.

Читайте также Помощь не бесплатная: США хотят вернуть миллиарды через украинские ресурсы - NYT

США требуют доступа к ископаемым Украины

Причиной обострения стало обновление предложения от администрации Трампа, которое стало более жестким по сравнению с первоначальным вариантом. По словам источника, проект имеет "максималистский" характер и был воспринят украинской стороной с настороженностью.

В документе, по данным источников, США предлагают получить привилегированный доступ к украинским ископаемым, включая редкоземельные элементы. Кроме того, Киев должен согласиться на создание совместного инвестиционного фонда, куда будут поступать все доходы от добычи как государственными, так и частными компаниями.

В то же время предложенное соглашение не предусматривает никаких гарантий безопасности для Украины – ключевого приоритета президента Владимира Зеленского на фоне продолжающейся войны с Россией. К тому же в одном из пунктов документа США фактически требуют передать под контроль своей государственной корпорации Development Finance Corporation транзитный газопровод из России через Украину в Европу.

Правительство Украины уже привлекло юридическую компанию Hogan Lovells как внешнего советника в этом процессе.

Президент Зеленский ранее отметил, что потенциальная сделка должна быть взаимовыгодной и способствовать модернизации страны. Ожидается, что уже через две недели, 25 апреля, украинская делегация во главе с премьером Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко проведет переговоры в Вашингтоне во время встреч МВФ и Всемирного банка.

