Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Переговори між США та Україною щодо доступу Вашингтона до українських мінеральних ресурсів проходять у вкрай напруженій атмосфері.

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США вимагають доступу до копалин України

Причиною загострення стало оновлення пропозиції від адміністрації Трампа, яке стало більш жорстким у порівнянні з початковим варіантом. За словами джерела, проєкт має "максималістський" характер і був сприйнятий українською стороною з насторогою.

У документі, за даними джерел, США пропонують отримати привілейований доступ до українських копалин, включно з рідкоземельними елементами. Крім того, Київ має погодитися на створення спільного інвестиційного фонду, куди надходитимуть усі доходи від видобутку як державними, так і приватними компаніями.

Водночас запропонована угода не передбачає жодних гарантій безпеки для України – ключового пріоритету президента Володимира Зеленського на тлі триваючої війни з Росією. До того ж в одному з пунктів документа США фактично вимагають передати під контроль своєї державної корпорації Development Finance Corporation транзитний газопровід з Росії через Україну до Європи.

Уряд України вже залучив юридичну компанію Hogan Lovells як зовнішнього радника в цьому процесі.

Президент Зеленський раніше наголосив, що потенційна угода має бути взаємовигідною та сприяти модернізації країни. Очікується, що вже за два тижні, 25 квітня, українська делегація на чолі з прем’єром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком проведе переговори у Вашингтоні під час зустрічей МВФ і Світового банку.

