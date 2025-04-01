Вступ до НАТО ніколи не обговорювався з Україною, – Трамп про умови угоди щодо корисних копалин

Президент США Дональд Трамп заявив, що вступ до НАТО ніколи не був умовою угоди про корисні копалини. Він також зазначив, що приєднання України до Альянсу – "питання дуже віддаленої перспективи".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час пресконференції в Овальному кабінеті.

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Як Трамп прокоментував умови угоди про корисні копалини

За словами Трампа, президент України Володимир Зеленський намагається переглянути домовленості щодо корисних копалин. Зокрема, президент США зазначив, що Київ вимагає вступу до НАТО в обмін на підписання угоди.

Ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів. Усе було готово. І я почув від вас (від преси, – 24 Канал)… зараз вони, здається, ставлять умову: "Ми укладемо цю угоду, тільки якщо вступимо до НАТО" або щось на кшталт цього. Але ця умова ніколи не обговорювалася. По-перше, вона не була частиною домовленостей. По-друге, думаю, що вступ до НАТО для України – це питання дуже віддаленої перспективи. Путін вже казав їм: ви не вступите до НАТО,

– заявив Трамп.

Він також зазначив, що можливо, саме питання вступу України в НАТО могло стати причиною початку війни з Росією.

До слова, Трамп також висловив впевненість, що Путін погодиться на припинення війни. Він додав, що не хоче вводити мита на російську нафту, однак розгляне таку можливість, якщо глава Кремля не захоче виконувати умови мирної угоди.