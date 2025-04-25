Угода про мінерали має бути підписана негайно, Україна спізнюється, – Трамп
- Дональд Трамп звинуватив Україну та Володимира Зеленського у затримці підписання угоди про рідкісноземельні мінерали.
- Президент США повідомив, що триває робота над загальною угодою між Росією та Україною, яка просувається "гладко".
Президент США Дональд Трамп звинуватив Україну та, зокрема, Володимира Зеленського у затримці щодо підписання угоди про рідкісноземельні мінерали на щонайменше три тижні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report. Відповідну заяву американський президент зробив у п'ятницю, 25 квітня, у своїй соцмережі Truth Social.
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Що заявив Трамп про угоду
Президент США звинуватив Україну, наголошуючи, що вона запізнюється з підписанням угоди про рідкісноземельні мінерали на щонайменше 3 тижні. Він висловив сподівання на те, що домовленості вдасться досягти "негайно".
Україна на чолі з Володимиром Зеленським не підписала фінальні документи над важливою угодою про рідкоземельні землі зі Сполученими Штатами,
– написав він.
Американський президент висловився й стосовно мирних переговорів. Дональд Трамп зазначив, що триває робота над загальною угодою між Росією та Україною, яка нібито "йде гладко". За його словами, здається, успіх у майбутньому".
Нагадаємо, республіканець розглядає можливість виходу США з мирного процесу, якщо жодного прогресу не буде досягнуто. Також Дональд Трамп казав, що ситуація залишається крихкою, і спростував наявність дедлайну для укладання угоди між сторонами.