У Росії заявили про нібито готовність до укладання угоду щодо України. Але для цього потрібно "фіналізувати деякі елементи".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю очільника російського МЗС Сєргєя Лаврова для CBS News.

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Що потрібно Росії для укладання угоди щодо України

Кремль уже готовий підтримати намагання американської сторони завершити війну та може укласти угоду зі США щодо України. Але в домовленостях є деякі елементи, які, на думку російських посадовців, "потребують точного доопрацювання". Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров зазначив, що зараз сторони працюють над цим.

За його словами, Кремль не уточнює, що це за елементи. Однак вже нібито помітно, що Сполучені Штати та Росія "рухаються у правильному напрямку". Контакти США та Росії щодо війни наразі тривають.

Дональд Трамп – єдиний світовий лідер, який визнав необхідність усунення корінних причин української кризи,

– прокоментував Лавров.

Очільник російського МЗС також додав, що спецпосланець президента США Стів Віткофф їхатиме до Росії вже з угодою.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо наголосив на важливості завершити війну якомога швидше. Він повідомляв, що США вказали сторонам конфлікту на шлях до зупинення бойових дій.