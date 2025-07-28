Успішний візит: американістка назвала підсумки поїздки Трампа в Шотландію

Дональд Трамп зустрівся із президенткою Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Шотландії. Цей візит президента США можна дійсно назвати його перемогою.

Про це 24 Каналу розповіла політологиня, американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіппенко, зауваживши, що Сполучені Штати та Євросоюз уклали торговельну угоду. Умови є дійсно вигідними для США. При цьому також неприємний удар отримала й Росія.

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Що відомо про візит Трампа до Шотландії?

Як наголосила Філіппенко, Трамп вже ухвалив угоду на 15% мита з Японією, 19% – з Філіппінами та Індонезією, 20% – з В'єтнамом. Тепер вдалося домовитися про 15% мита на товари з Євросоюзу.

Ринки позитивно на це відреагували. Ситуація більше вигідна для Сполучених Штатів, ніж для ЄС. При цьому все загалом закінчилося краще, ніж очікували європейські спеціалісти. Найважливіше, що закінчилася уся невизначеність,

– зазначила Філіппенко.

При цьому ЄС інвестує у Штати ще 600 мільярдів доларів. Також вони зобов'язані закупити енергоносії зі США на 750 мільярдів доларів. І це ляпас для Кремля.

Це не якісь припущення, а зобов'язання на 750 мільярдів доларів. Також Трамп говорив про закупівлю великих обсягів військового озброєння зі Сполучених Штатів. Звісно ж, там буде військова допомога для України,

– підкреслила американістка.

Додамо, угода між Європейським Союзом та США уклали під час розмови Трампа з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. Вони зустрілися у гольф-клубі Трампа в Шотландії.