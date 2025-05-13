Угоди без підпису Путіна не буде, – Віткофф

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що жодна угода не можлива без погодження очільника Кремля Владіміра Путіна. За його словами, США "повинні говорити з усіма".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Віткоффа для Breitbart News.

Читайте також Авторитет США опиниться на смітнику, – Годжес різко відреагував на пропозицію Віткоффа

Віткофф висловився про зустріч з Путіним

Стів Віткофф провів переговори як з українським, так і з російським керівництвом. Попри критику через нещодавню зустріч із Володимиром Путіним, він переконаний, що діяв правильно, і пишається розмовами, які він провів.

На думку Віткоффа, неможливо ефективно займатися посередництвом або розробляти рішення без відкритого діалогу з усіма сторонами.

Відомо, що Стів Віткофф мав розмови з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим. За його словами, перемовини були позитивними, як і загалом відносини з українською стороною.

Крім того, Віткофф спілкувався з радниками з національної безпеки з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також – безпосередньо з Путіним.

Жодна угода не можлива без підпису президента Путіна. Він є лідером Росії, тому ідея не розмовляти з ним – це щось, проти чого люди якимось чином виступають, я не розумію цієї логіки. Ми повинні говорити з усіма. З усіма, хто є учасником цього конфлікту, ми маємо вести діалог – і ми не можемо просто прийняти чиюсь версію,

– пояснив спецпредставник Трампа.