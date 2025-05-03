Сіярто відповів на критику Зеленського щодо блокування в Угорщині вступу України в ЄС
- Петер Сійярто відповів на критику Володимира Зеленського щодо блокування Угорщиною вступу України в ЄС, заявивши, що українському президенту слід "змиритися" з думкою угорців.
- Зеленський звинуватив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у використанні України в політичній кампанії та проведенні контрольованих опитувань щодо вступу України в ЄС.
- В опозиційному опитуванні в Угорщині 60% респондентів висловили підтримку вступу України до ЄС.
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відповів на критику президента України Володимира Зеленського. Він раніше розкритикував позицію Будапешта за перешкоджання європейській інтеграції України.
Сіярто сказав, що Зеленському слід "змиритися" з думкою угорців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Петера Сіярто у Facebook.
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Сіярто відповів на критику Зеленського
Сіярто відреагував на заяву Зеленського, в якій той звинуватив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у втягуванні України у внутрішньоугорську виборчу кампанію та у блокуванні її шляху до Євросоюзу.
Угорський міністр заявив, що Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці дійсно мають право висловити свою думку з питання прискореного вступу України до ЄС".
Адже факт залишається фактом: Україна хоче приєднатися до об’єднання, членами якого є ми, а не навпаки... Тому Київ має обрати відповідний тон,
– зазначив Сіярто.
Нагадаємо, Зеленський вказав, що угорський прем'єр-міністр провів контрольоване опитування, де люди начебто проти вступу України до ЄС, але інші результати показують, що більшість підтримують нашу країну. Володимир Зеленський заявив, що Орбан втягує Україну у свої вибори.
У квітні цього року опозиція Угорщини провела опитування "Голос нації". Ствердно на питання "чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу" відповіли майже 60% людей.