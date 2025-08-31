Кілька країн Європейського Союзу почали обговорювати можливість змінити правила ухвалення рішень у блоці. Поштовхом до цього стали регулярні вето з боку Угорщини.

Зараз ЄС може приймати рішення лише одноголосно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як ЄС може змінити правила прийняття рішень через Угорщину?

Bloomberg ознайомився з документом, який був розісланий країнам-членам напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ, що відбудеться у суботу, 30 серпня, в Копенгагені.

У документі йдеться, що група з 12 держав вивчила можливість переходу до механізму ухвалення рішень кваліфікованою більшістю замість чинної системи одноголосності. Зараз у ЄС будь-які рішення потребують підтримки всіх учасників.

Як наголошується, такий підхід дозволив би Союзу діяти оперативніше та уникати ситуацій, коли рішення блокуються.

Видання зазначає, що Угорщина систематично виступає проти ключових ініціатив щодо України – від фінансування до переговорів про вступ до Союзу. Це неодноразово ставало причиною гострих дипломатичних суперечок та довгих перемовин, спрямованих на те, щоб переконати Будапешт підтримати, зокрема, продовження санкцій проти Росії.

Крім того, у п’ятницю, 29 серпня, Угорщина знову відмовилася поставити підпис під заявою, яка засуджувала останні російські удари по Україні.

