Угорщина долучається до коаліції за повернення викрадених Росією українських дітей
Угорщина приєднується до міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких Росія викрала під час повномасштабної війни. Будапешт заявив про готовність долучитися до зусиль із возз'єднання дітей з їхніми родинами.
Про це 26 листопада повідомила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан у соцмережах.
Скільки учасників уже об'єднала коаліція?
За словами глави угорського МЗС, участь країни в коаліції має сприяти безпечному поверненню українських дітей, викрадених під час війни, а також возз'єднанню сімей.
У Міністерстві закордонних справ України привітали рішення Будапешта. Андрій Сибіга наголосив, що участь усіх країн ЄС у коаліції є сигналом європейської єдності та спільної відповідальності за повернення українських дітей.
Після приєднання Угорщини Міжнародна коаліція за повернення українських дітей налічує 54 учасники: 51 країну та три міжнародні організації.
Серед них – Україна, Канада, США, Велика Британія, Японія, Австралія, Німеччина, Франція, Польща та інші держави. Також до коаліції входять Європейський Союз, Рада Європи та Парламентська асамблея ОБСЄ.
Угорщина стала 54-м учасником ініціативи. До цього, на початку листопада, до неї приєдналася Словаччина.
Що відомо про коаліцію за повернення українських дітей?
Міжнародну коаліцію створили 2 лютого 2024 року в Києві. Її співголовами є Україна та Канада.
Головна мета ініціативи – об'єднати міжнародні зусилля для пошуку, повернення та возз'єднання з родинами українських дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила.
Країни-учасниці координують дипломатичну, гуманітарну та правову роботу, а також допомагають із реінтеграцією дітей після повернення додому.
Нагадаємо, 24 листопада прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр уперше з 2015 року прибув із візитом до України. На Закарпатті він зустрівся з Володимиром Зеленським. За підсумками переговорів сторони повідомили про прогрес у двосторонніх відносинах і домовилися щодо 10 питань, які стосуються мовних, освітніх та культурних прав угорської громади в Україні.