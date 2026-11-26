Угорщина приєднується до міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких Росія викрала під час повномасштабної війни. Будапешт заявив про готовність долучитися до зусиль із возз'єднання дітей з їхніми родинами.

Про це 26 листопада повідомила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан у соцмережах.

Скільки учасників уже об'єднала коаліція?

За словами глави угорського МЗС, участь країни в коаліції має сприяти безпечному поверненню українських дітей, викрадених під час війни, а також возз'єднанню сімей.

У Міністерстві закордонних справ України привітали рішення Будапешта. Андрій Сибіга наголосив, що участь усіх країн ЄС у коаліції є сигналом європейської єдності та спільної відповідальності за повернення українських дітей.

Після приєднання Угорщини Міжнародна коаліція за повернення українських дітей налічує 54 учасники: 51 країну та три міжнародні організації.

Серед них – Україна, Канада, США, Велика Британія, Японія, Австралія, Німеччина, Франція, Польща та інші держави. Також до коаліції входять Європейський Союз, Рада Європи та Парламентська асамблея ОБСЄ.

Угорщина стала 54-м учасником ініціативи. До цього, на початку листопада, до неї приєдналася Словаччина.

Що відомо про коаліцію за повернення українських дітей?

Міжнародну коаліцію створили 2 лютого 2024 року в Києві. Її співголовами є Україна та Канада.

Головна мета ініціативи – об'єднати міжнародні зусилля для пошуку, повернення та возз'єднання з родинами українських дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила.

Країни-учасниці координують дипломатичну, гуманітарну та правову роботу, а також допомагають із реінтеграцією дітей після повернення додому.

Нагадаємо, 24 листопада прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр уперше з 2015 року прибув із візитом до України. На Закарпатті він зустрівся з Володимиром Зеленським. За підсумками переговорів сторони повідомили про прогрес у двосторонніх відносинах і домовилися щодо 10 питань, які стосуються мовних, освітніх та культурних прав угорської громади в Україні.