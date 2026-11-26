Об этом 26 ноября сообщила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан в социальных сетях.

Adv

популярные видео

Сколько участников уже объединила коалиция?

По словам главы венгерского МИД, участие страны в коалиции должно способствовать безопасному возвращению украинских детей, похищенных во время войны, а также воссоединению семей.

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали решение Будапешта. Андрей Сибига подчеркнул, что участие всех стран ЕС в коалиции является сигналом европейского единства и совместной ответственности за возвращение украинских детей.

После присоединения Венгрии Международная коалиция за возвращение украинских детей насчитывает 54 участника: 51 страну и три международные организации.

Среди них – Украина, Канада, США, Великобритания, Япония, Австралия, Германия, Франция, Польша и другие государства. Также в коалицию входят Европейский Союз, Совет Европы и Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Венгрия стала 54-м участником инициативы. До этого, в начале ноября, к ней присоединилась Словакия.

Реклама

Что известно о коалиции за возвращение украинских детей?

Международная коалиция была создана 2 февраля 2024 года в Киеве. Ее сопредседателями являются Украина и Канада.

Главная цель инициативы – объединить международные усилия для поиска, возвращения и воссоединения с семьями украинских детей, которых Россия незаконно депортировала или принудительно переместила.

Страны-участницы координируют дипломатическую, гуманитарную и правовую работу, а также помогают с реинтеграцией детей после возвращения домой.

Напомним, 24 ноября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр впервые с 2015 года прибыл с визитом в Украину. В Закарпатье он встретился с Владимиром Зеленским. По итогам переговоров стороны сообщили о прогрессе в двусторонних отношениях и договорились по 10 вопросам, касающимся языковых, образовательных и культурных прав венгерской общины в Украине.