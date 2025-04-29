Вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду: парламент країни проголосував "за"

Угорський парламент проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Це ще один крок до повного виходу з МКС, про який у країні оголосили на початку квітня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Сіярто.

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Парламент Угорщини проголосував за вихід країни з МКС

Парламент Угорщини проголосував за вихід країни з МКС, про що 29 квітня повідомив глава МЗС країни Сіярто.

Угорський парламент щойно проголосував за вихід з Міжнародного кримінального суду. Цим рішенням ми відмовляємося бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість та авторитет,

– написав Петер Сіярто у соцмережі X.

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Нагадаємо, що на початку квітня до Угорщини приїхав прем'єр Ізраїлю Нетаньягу попри ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. Будапешт не виконав ордер і не арештував політика.

У той же день угорський прем'єр Орбан заявив, що його країна вийде з МКС, оскільки суд втратив свою "неупередженість". Повідомлялося, що тоді глава уряду вже запустив процес виходу Угорщини з МКС та підписав відповідну постанову уряду.