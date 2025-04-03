Угорщина підтвердила вихід з Міжнародного кримінального суду

Угорщина заявила про вихід з Міжнародного кримінального суду. Це відбулося на тлі візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Будапешту.

Сьогодні, 3 квітня, таке рішення підтвердив керівник апарату угорського прем'єра Гергей Гуяш. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.

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Чому Угорщина вийшла з МКС

За даними Гуяша, сьогодні уряд ініціює процедури виходу відповідно до конституційної та міжнародно-правової бази. Варто зазначити, що саме Міжнародний суд видав ордери на арешт російського диктатора Владіміра Путіна та ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу.

Втім, попри ордер МКС на арешт, 3 квітня Нетаньягу прибув до Угорщини. Глава Міноборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький зустрів Беньяміна Нетаньягу в аеропорту Будапешта. Разом з прем'єром Ізраїлю також приїхала і його дружина Сара.

Додамо, що під час візиту Нетаньягу має зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Однак, варто зазначити, що оскільки Угорщина є членом МКС, вона повинна була заарештувати Нетаньягу на своїй території.

Втім, як і очікувалося, його зустріла військова почесна варта та без пригод провела під конвоєм до готелю.