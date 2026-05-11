"Угорщина за мир": наступниця Сіярто зробила нову заяву про війну в Україні

Уряд Угорщини має намір відновити партнерські відносини з Євросоюзом. Нова адміністрація підтримала Україну, але висунула умову щодо вступу в ЄС.

Про це заявила майбутня угорська міністерка закордонних справ Аніта Орбан, повідомляє HVG.

Що сказала Аніта Орбан щодо ЄС?

Кандидатка на посаду глави МЗС розповіла про намір стати конструктивним партнером Євросоюзу. Вона заявила, що Угорщина має намір "бути не спицями, а колесом."

Ми можемо найбільш ефективно представляти наші національні цінності та інтереси в європейському співтоваристві, зберігаючи наш суверенітет. Виборці обрали Європу 12 квітня, тому нова зовнішня політика також діятиме в цих рамках,

– заявила Аніта Орбан.

Вона зазначила, що зовнішня політика не має бути ізольованою, а будуватися на співпраці. Політикиня заявила, що її мета – передбачувана, надійна політика, а не неспокій, який був за попередньої влади.

Що Орбан сказала про російсько-українську війну?

Очільниця МЗС Угорщини сказала, що на сьогодні Росія створює труднощі у зовнішній політиці. Вона зазначила, що Будапешт буде зважати виключно на власні інтереси. Проте, це не означає, що влада буде блокувати санкції проти Москви.

Орбан підкреслила, що Угорщина визнає територіальний суверенітет України. Також Будапешт підтримує інтеграцію до ЄС, але є одне "але".

Щодо України ми дотримуємося тієї ж позиції, що й щодо всіх інших країн-претенденток. Вони повинні повністю виконати умови вступу. Ми не підтримуємо прискореного вступу,

– озвучила позицію нової адміністрації Орбан.

Також вона наголосила, що Угорщина виступає за мир. Саме цим вона аргументувала небажання Будапешта не надсилати ані військових, ані зброї.

Зверніть увагу! Співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що протягом наступних кількох місяців, фактично після нещодавнього значного успіху з пакетом у 90 мільярдів, Україна побачить відкриття реальних розділів або так званих кластерів у переговорах про членство в ЄС. Але він застерігає від надмірного оптимізму, коли мовиться про членство нашої країни в Європейському Союзі. Експерт вважає, що є об'єктивні перешкоди з погляду сумісності, наприклад, у сільськогосподарському виробництві, секторі послуг, транспортних послугах і насамперед у боротьбі з корупцією.

