Орбан заявив, що Угорщина зупинила вступ України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт заблокував процес вступу України до Європейського Союзу. Він стверджує, що членство України становить ризик для ЄС та загрожує втягнути Угорщину у війну з Росією.

Виступ Орбана пролунала на тлі складних переговорів України з ЄС, де Будапешт неодноразово висловлював опозиційне ставлення щодо євроінтеграції України. Угорський прем'єр знову підкреслив, що Україна перебуває у стані війни і це, на його думку, виключає можливість її членства в європейській спільноті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Telex.

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Орбан підтвердив опір вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прямо заявив про намір блокувати євроінтеграційні прагнення України.

Ми зупинили вступ України до ЄС і зробили це попри опір… Ми заявили, що не сприятимемо відкриттю першого розділу перемовин, –

сказав він.

За словами Орбана, позиція Будапешта нібито має підтримку громадськості. Він нагадав про результати так званого "референдуму" Voks2025, організованого в Угорщині його урядом. Втім, у ЄС офіційно не коментували вплив угорського опитування на переговорний процес із Києвом.

Прем'єр-міністр Угорщини також підкреслив, що Будапешт не змінить свою позицію у цьому питанні найближчим часом. На його думку, через воєнні дії та тимчасову окупацію частини територій статус України нині залишається невизначеним.

Ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні, де проходять її кордони. Ця небезпека існувала і в інших країнах колишнього радянського блоку,

– сказав він.

Політик нагадав, що на його переконання країни Центральної та Східної Європи спершу вступали до НАТО, яке гарантувало їхні кордони, і лише після цього долучалися до ЄС. Також він висловив побоювання, що вступ України до ЄС автоматично втягне Угорщину у війну з Росією. Він додав, що, на його переконання, членство України в ЄС зруйнує саму європейську спільноту.

Ми розуміємо українців і бачимо їхню надзвичайно складну ситуацію, їхню героїчну боротьбу. Ми також бачимо, що їм потрібна допомога. Але ми хочемо їм допомогти, не знищуючи себе. Членство України в ЄС означає, що ми знищимо Союз,

– наголосив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що має "сильний мандат" для критики вступу України до ЄС, спираючись на результати "референдуму" в Угорщині. Згідно з його словами, 95% угорських громадян, які брали участь у голосуванні, висловилися проти підтримки вступу України до Європейського Союзу.