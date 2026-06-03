Україна та Угорщина повністю домовилися щодо прав нацменшин

Між Києвом і Будапештом вдалося досягнути домовленості щодо прав національних меншин в Україні. Наша держава взяла на себе всеосяжні зобов'язання.

Про це у фейсбуці заявив Петер Мадяр, угорський прем'єр. Він назвав це величезною новиною.

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Що має зробити Україна щодо угорської меншини?

За словами угорського прем'єра, йому за 3 тижні вдалося досягти того, чого Орбан не зміг зробити за 10 років.

Ми досягли повної домовленості з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав ста тисяч людей угорської меншини. Угода стала результатом кількох тижнів інтенсивних угорсько-українських перемовин експертного рівня, в яких взяли участь політичні організації та церкви закарпатських угорців,

– сказав Петер Мадяр.

Він додав, що угорці Закарпаття матимуть набагато ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж раніше.

Україна погодилася:

Відновити систему шкіл національних меншин. Угорську мову будуть вільно використовувати не лише в освітньому процесі, але й у всіх сферах шкільної комунікації. А ще угорську символіку – гімн, прапор, написи в школах. Документи можна буде вести угорською, як і заповнювати нею свідоцтва й атестати. Випускні та вступні іспити можна буде складати угорською. А перелік обов'язкових предметів, які викладають у школі українською, можна буде розширювати лише за попередньою згодою батьків.

Забезпечувати мовні права угорців. У тих населених пунктах, де частка угорського населення перевищує 10 відсотків, дозволять вільно використовувати угорську національну символіку, говорити угорською мовою під час надання медичних послуг, на спортивних заходах та наукових конференціях, вести політичну діяльність цією мовою. Виборчі бюлетені будуть доступні угорською.

Зберігати національні традиції та звичаї угорців. Меншина може відзначати свої національні свята та проводити угорською мовою заходи, пов'язані з історією, національною культурою та релігією, створювати національні культурні та освітні установи.

Якщо Україна виконає свої зобов'язання, Угорщина погодиться на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу нашої держави в ЄС. Але прискорені переговори про вступ України в ЄС, як і раніше, Будапешт не підтримує.

Якщо Київ зможе закрити всі 33 розділи вступних переговорів протягом 10 або 15 років, тоді Угорщина проведе юридично обов'язковий референдум щодо цього.