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Геополітика Європа Україна має легітимну владу, яку необхідно поважати, – генсек ООН на тлі заяв Путіна
28 березня, 18:13
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Україна має легітимну владу, яку необхідно поважати, – генсек ООН на тлі заяв Путіна

Анжеліка Байбак

Антоніу Гутерреш заявив, що Україна має легітимний уряд, який потрібно поважати. Так він відповів на закиди російського диктатора Владіміра Путіна, який пропонував передати владу в Україні під егіду ООН.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентку Reuters в ООН Мішель Ніколс, яка процитувала Гутерреша.

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Гутерреш відреагував на заяви Путіна

Генсек ООН відреагував на пропозицію російського диктатора Владіміра Путіна віддати владу в Україні під егіду ООН та створити "тимчасову адміністрацію" для проведення виборів. Так, Гутерріш наголосив, що чинна влада України – легітимна.

Україна має легітимну владу, яку необхідно поважати, 
– цитує кореспондентка Reuters генсека ООН.

До слова, український посол у Польщі Василь Боднар також іронічно відповів на пропозицію Путіна. Він заявив, що "готовий стати губернатором Москви", якщо Росія почне розвалюватися.

 

 