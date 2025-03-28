Україна має легітимну владу, яку необхідно поважати, – генсек ООН на тлі заяв Путіна
Антоніу Гутерреш заявив, що Україна має легітимний уряд, який потрібно поважати. Так він відповів на закиди російського диктатора Владіміра Путіна, який пропонував передати владу в Україні під егіду ООН.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентку Reuters в ООН Мішель Ніколс, яка процитувала Гутерреша.
Дивіться також У Трампа відреагували на пропозицію Путіна передати владу в Україні під егіду ООН
Гутерреш відреагував на заяви Путіна
Генсек ООН відреагував на пропозицію російського диктатора Владіміра Путіна віддати владу в Україні під егіду ООН та створити "тимчасову адміністрацію" для проведення виборів. Так, Гутерріш наголосив, що чинна влада України – легітимна.
Україна має легітимну владу, яку необхідно поважати,
– цитує кореспондентка Reuters генсека ООН.
До слова, український посол у Польщі Василь Боднар також іронічно відповів на пропозицію Путіна. Він заявив, що "готовий стати губернатором Москви", якщо Росія почне розвалюватися.