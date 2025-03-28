Україна має легітимну владу, яку необхідно поважати, – генсек ООН на тлі заяв Путіна

Антоніу Гутерреш заявив, що Україна має легітимний уряд, який потрібно поважати. Так він відповів на закиди російського диктатора Владіміра Путіна, який пропонував передати владу в Україні під егіду ООН.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентку Reuters в ООН Мішель Ніколс, яка процитувала Гутерреша.

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Гутерреш відреагував на заяви Путіна

Генсек ООН відреагував на пропозицію російського диктатора Владіміра Путіна віддати владу в Україні під егіду ООН та створити "тимчасову адміністрацію" для проведення виборів. Так, Гутерріш наголосив, що чинна влада України – легітимна.

Україна має легітимну владу, яку необхідно поважати,

– цитує кореспондентка Reuters генсека ООН.

До слова, український посол у Польщі Василь Боднар також іронічно відповів на пропозицію Путіна. Він заявив, що "готовий стати губернатором Москви", якщо Росія почне розвалюватися.