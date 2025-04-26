Майбутні президенти США матимуть змогу змінити позицію проти членства України в НАТО, – NYT

Президент США Дональд Трамп не буде підтримувати вступ України до НАТО – така його позиція залишається незмінною. Але в подальшому США зможуть ухвалити інше рішення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на публікацію The New York Times. Позицію Трампа під час переговорів у Лондоні підтвердили американські посадовці.

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Чи США колись зможуть підтримати вступ України до НАТО

Нинішня адміністрація має чітку позицію щодо прагнення України вступити в Північноатлантичний Альянс. Однак наступна влада має право змінити таке рішення та все ж приєднати країну до НАТО.

У США водночас розуміють, що Україна не відкидає всі обмеження, які б унеможливлювали її членство в НАТО.

Білий дім також виступає проти демілітаризації української армії, чого вимагали в Кремлі. Таких обмежень мирний план адміністрації Трампа не передбачає.

Також Сполучені Штати не вимагатиме, щоб Україна визнавала Крим російським. Такого рішення у Дональда Трампа не очікують і від Європи.

NYT пише, що перспектива швидкого миру в Україні ще далека. Сторони мають ухвалити багато рішень. Для початку миротворчого процесу також необхідно зупинити бойові дії. Однак саме цього кроку досягти зараз важко.

До слова, опублікований в мережі "мирний план Трампа" також затверджував, що Україна наразі не стане членом НАТО, але зможе увійти до Європейського Союзу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс підтримує прагнення України на вступ, але не тоді, коли в країні триває війна. Вступ до НАТО, за його словами, не має бути частиною мирної угоди.