США разом з НАТО обговорюють новий механізм постачання Україні військової допомоги, який передбачає витрату коштів країн Альянсу для оплати закупівлі або передачі американської зброї Києву.

Наразі триває робота у відповідному напрямку. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три проінформовані джерела, передає 24 Канал.

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Який підхід розглядають США і НАТО?

Агентство повідомляє, що зараз країни-члени НАТО спільно з США та Україною створюють новий механізм, який буде спрямований на постачання Києву зброї з переліку головних потреб, відомого як PURL.

Україна визначатиме пріоритетне озброєння у траншах приблизно по 500 мільйонів доларів, а країни НАТО, координовані генсеком Марком Рютте, згодом домовляться, хто це придбає або передасть Києву.

Зокрема, європейський чиновник розповів виданню на умовах анонімності, що завдяки такому підходу союзники по Альянсу сподіваються надати Україні озброєння на загальну суму 10 мільярдів доларів.

Це відправна точка, і це амбітна мета, до якої ми прагнемо. Зараз ми рухаємося в цьому напрямку. Ми підтримуємо цю амбіцію. Нам потрібен такий обсяг,

– заявило джерело.

Водночас американський співрозмовник каже, що відповідний механізм фактично дозволить обійти тривалі процедури продажу зброї Сполучених Штатів для поповнення власних запасів озброєння.

Водночас країна НАТО повинна буде заздалегідь сплатити США за пришвидшене поповнення запасів. Утім, технічні деталі такої оплати, зокрема механізм перерахування США коштів, ще обговорюють.

До слова, Міністерство оборони США нещодавно уклало контракт із компанією Raytheon на 3,5 мільярда доларів для виробництва ракет AMRAAM для України та інших країн. Роботи мають бути завершені у 2031 році.