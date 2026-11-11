Україна та РФ поділилися ідеями щодо завершення війни, – Кушнер підсумував перемовини в Абу-Дабі

Після переговорів в Абу-Дабі з'явилися новини про можливий масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. Американська сторона заявила про важливий гуманітарний прорив, який може стати одним із результатів відновленого переговорного процесу.

Про це повідомив представник американської переговорної команди Джаред Кушнер у дописі в соцмережі X.

Що Кушнер повідомив про обмін полоненими?

Американський перемовник назвав досягнуту домовленість важливим гуманітарним проривом.

Сьогодні ми досягли важливого гуманітарного прориву: Україна та Росія принципово погодили те, що стане найбільшим обміном полоненими за час війни. Це возз'єднає сім'ї, зміцнить довіру та створить імпульс для досягнення миру,

– написав Кушнер.

За словами американського перемовника, остаточну кількість полонених, яких планують звільнити, мають визначити 12 листопада. Домовленість про масштабний обмін також підтвердили представники української та російської делегацій.

Водночас він не уточнив, скільки людей можуть повернутися додому та коли саме відбудеться обмін.

Що відомо про результати переговорів в Абу-Дабі?

Кушнер зазначив, що повернення України та Росії до тристоронніх переговорів за участю США вперше з лютого стало важливим кроком.

За його словами, дискусії були серйозними, детальними та відвертими. Обидві країни представили конкретні ідеї щодо скорочення розбіжностей і пошуку шляхів завершення війни.

Американський представник також повідомив, що США у тісній координації з Україною та європейськими партнерами узгодили пропозиції, які планують обговорити з Володимиром Путіним у Москві 12 листопада. Після цього заплановані консультації з Володимиром Зеленським.

Кушнер визнав, що між сторонами залишаються суттєві розбіжності. Водночас, за його словами, американська команда прагне продовжити переговори та перейти до ширшого багатостороннього формату, який міг би забезпечити тривалий мир і безпеку України.

Що про новий обмін полоненими кажуть в Україні?

Нагадаємо, раніше керівник української делегації Рустем Умєров підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі. За його словами, однією з головних домовленостей стало проведення масштабного обміну полоненими.

Умєров наголосив, що повернення українців із російського полону залишається пріоритетом. Водночас він визнав, що між сторонами досі є суттєві розбіжності, хоча можливості для продовження переговорів зберігаються.